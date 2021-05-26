Билялетдинов назвал поражение от Словакии «хорошим звоночком» для сборной России

Экс-главный тренер «Ак Барса» и сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении национальной команды от Словакии на групповом этапе чемпионата мира — 2021 в Латвии.

По его словам, ничего страшного в итоговом счете нет, но результат должен стать звоночком для хоккеистов.

«Впервые за 17 лет проиграли Словакии на ЧМ? Всякое бывает в хоккее. Конечно, неприятно, но не думаю, что это большая проблема. Поражение — хороший звоночек для ребят, они его правильно воспримут и сделают выводы вместе с тренерским штабом, перестроят где-то игру. Это поражение может пойти на пользу команде, ничего страшного в нем нет», — сказал Билялетдинов.

Фото: zlivesport.ru

Также тренер прокомментировал приезд двух игроков из НХЛ. Билялетдинов считает, что Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов смогут безболезненно влиться в коллектив, если успешно пройдут адаптацию.



Подробнее о выступлении сборной России на чемпионате мира в Латвии читайте в материале «Реального времени».