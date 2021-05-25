Чемпионат мира 2021 года продолжает удивлять: Словакия переиграла сборную России по всем статьям

Чемпионат мира только начался и уже преподнес много сюрпризов

Чемпионат мира по хоккею всегда был праздником для болельщиков — полные трибуны, отличная атмосфера и лучшие игроки планеты. Сейчас все это практически сошло на нет — топовые игроки перестают приезжать в сборные, так что в этом году Чемпионат мира рискует стать одним из самых беззвездных и странных по результатам. В российской сборной ярких звезд тоже нет, а вчера команда Валерия Брагина умудрилась уступить Словакии (1:3), причем по всем статьям. Что такое Чемпионат мира без звезд, почему все традиционно хоккейные державы проигрывают андердогам, и Словакия преподнесла очередной рижский сюрприз, оказавшись сильнее России. Это и многое другое — в итогах матча по версии «Реального времени».

Топовые сборные «забили» на этот турнир, и у середняков есть шанс зацепиться за первые места

Хоккейные сборные, традиционно боровшиеся за первые места, привезти топовые составы из Национальной хоккейной лиги так и не смогли, что сильно влияет на зрелищность и качество игры на Чемпионате мира 2021 года.

Например, в канадской сборной центрфорвард второго звена — игрок подмосковного «Витязя» Джастин Данфорт. А в первом звене сборной Финляндии выступает Йере Карьялайнен, который провел довольно посредственный сезон в «Сочи», набрав всего лишь 15 (6+9) очков в 46 матчах. К слову, Канада умудрилась проиграть два стартовых матча турнире, уступив Латвии и США — 0:2 и 1:5 соответственно, а финны проиграли сборной Казахстана — 2:1 по буллитам. Белорусская сборная, в свою очередь, умудрилась переиграть Швецию — 1:0.

Такие неожиданные результаты делают нынешний Чемпионат мира максимально непредсказуемым, но назвать это зрелищным и безумно интересным мировым событием пока нельзя, ведь в составах сборных нет мировых звезд хоккея как Коннор МакДэвид или Никита Кучеров.

Вчерашний матч показал, что Словакия тоже не прочь отыграться на топовой команде, и сотворила уже очередной неожиданный результат на этом турнире.

Вообще неважно, какой состав сборная России привозит на Чемпионат мира или Олимпийские Игры — против словацкой команды нашим выступать всегда было тяжело — словацкая сборная не раз переигрывала российскую на крупных турнирах. К примеру, в 2006 году на Олимпийских Играх в Турине российская сборная уступала словакам — 3:5. Тогда сборная Словакии, кстати, вышла из группы с первого места, а Россия — со второго.

Пожалуй, самая важная победа словаков над нашей сборной была в 2002 году, где сборные встретились в финале Чемпионата мира. Тогда словацкая команда уверенно переиграла россиян — 4:3 и стала чемпионом мира.

Вчерашняя победа Словакии также войдет в историю противостояний. Команда Крейга Рэмзи оказалась сильнее команды Валерия Брагина по всем статьям. Было видно, что словаки больше хотели победить, и у них это получилось.

Начали игру первым номером, но «поплыл» Бурдасов, а у словаков опасные контратаки

Сразу же после стартового вбрасывания россияне рванули в атаку, рассчитывая на быстрый гол, но знакомый российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак» словацкий голкипер Юлиус Гудачек на старте матча сыграл надежно.

Причем, стартовый атакующий настрой российских хоккеистов быстро сошел на нет благодаря действиям словацких нападающих. Они заставили понервничать российских болельщиков, едва не открыв счет в матче, но Александр Самонов совершил пару эффектных сейвов, вытащив чуть ли не из пустых ворот. Словаки откровенно простили нашу сборную.

К середине первого периода казалось, что словацкая сборная имеет преимущество, и это неслучайно. Сборная Словакии — одна из самых молодых на этом Чемпионате Мира, наряду с канадцами, и это многое объясняет. Словаки умеют очень быстро контратаковать.

Складывалось впечатление, что защитники нашей сборной просто не успевали за молодыми словаками, у которых иной раз получалось все, кроме как забить шайбу. К слову, благодаря острым контратакам в первом периоде словацкая сборная нанесла 11 бросков по воротам Самонова.

Во втором периоде команда Крейга Рэмзи не поменяла стиль игры, напротив — стала еще больше наседать на ворота Самонова, и к середине периода добились своего — 0:1. Это Бурдасов потерял контроль над шайбой в своей зоне. Словацкие нападающие обокрали Антона и довольно быстро организовали гол. Милош Келемен отлично попал в девятку ворот — без шансов для голкипера нашей сборной.

К слову, один из лидеров российской сборной провел не самый удачный поединок — на его совести два пропущенных. Бурдасова обкрадывали и в конце игры, когда Валерий Брагин заменил Самонова на шестого полевого игрока. На этот раз пустые ворота поразил лидер обороны словацкой сборной Марек Дялога, поставив точку в матче — 3:1.

Стоит отметить, что 32-летний защитник в сезоне 2015/2016 выступал за казанский «Ак Барс», где в 33 матчах отметился 6 (1+5) результативными баллами.

Игра лидеров сборной России не впечатляет — у хоккеистов мало что получается

На этом чемпионате мира у сборной России нет четкого лидера — все звенья примерно равны, кроме разве что четвертого, где Швец-Роговой — Каменев — Тимкин выполняют роль чеккеров.

Остальные игровики могут креативно сыграть в чужой зоне, но в матче со словаками у нападающих российской сборной мало что получалось — Юлиус Гудачек практически всегда видел момент броска и без труда забирал шайбы.

В атаке у нашей сборной — полная импровизация, и в первой половине игры словаки легко справлялись с хаотичными попытками российских нападающих. Лишь во второй половине второго отрезка сборная России получила большинство, и игрокам нашей сборной хватило мастерства реализовать лишнего.

Нападающий Сергей Толчинский отлично бросал из круга сбрасывания, а Александр Барабанов подставлял клюшку под шайбу, которая полетела прямиком в девятку ворот Юлиуса Гудачека — 1:1.

Лидеры сборной России в этом матче, мягко говоря, результативностью не блистали. К началу третьего отрезка у словацкой сборной было больше голевых моментов. По ходу матча Александр Самонов не раз выручал свою команду. К слову, вратарь сборной России в матче против Чехии показал довольно сомнительный результат, отразив всего 88% бросков. Стоит отметить, что во вчерашней встрече голкипер действовал чуть лучше, чем в стартовом поединке, но этого оказалось недостаточно — две дежурные шайбы на его «счету».

На протяжении всего матча были незаметны и лидеры российской команды Максим Шалунов и Антон Слепышев. К слову, центральный нападающий первого звена Максим Шалунов в двух предыдущих матчах не набрал ни одного очка, а Слепышев набрал лишь один результативный балл. Может быть, к плей-офф эти парни и наберут ход, но сейчас они откровенно не тянут на роль лидеров российской сборной, которая рассчитывает на золотые медали.

Сергей Писцов