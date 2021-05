Чемпионат мира 2021 года продолжает удивлять: Словакия переиграла сборную России по всем статьям

Хоккейные сборные, традиционно боровшиеся за первые места, привезти топовые составы из Национальной хоккейной лиги так и не смогли, что сильно влияет на зрелищность и качество игры на Чемпионате мира 2021 года.

Например, в канадской сборной центрфорвард второго звена — игрок подмосковного «Витязя» Джастин Данфорт. А в первом звене сборной Финляндии выступает Йере Карьялайнен, который провел довольно посредственный сезон в «Сочи», набрав всего лишь 15 (6+9) очков в 46 матчах. К слову, Канада умудрилась проиграть два стартовых матча турнире, уступив Латвии и США — 0:2 и 1:5 соответственно, а финны проиграли сборной Казахстана — 2:1 по буллитам. Белорусская сборная, в свою очередь, умудрилась переиграть Швецию — 1:0.

Такие неожиданные результаты делают нынешний Чемпионат мира максимально непредсказуемым, но назвать это зрелищным и безумно интересным мировым событием пока нельзя, ведь в составах сборных нет мировых звезд хоккея как Коннор МакДэвид или Никита Кучеров.

Вчерашний матч показал, что Словакия тоже не прочь отыграться на топовой команде, и сотворила уже очередной неожиданный результат на этом турнире.

Вообще неважно, какой состав сборная России привозит на Чемпионат мира или Олимпийские Игры — против словацкой команды нашим выступать всегда было тяжело — словацкая сборная не раз переигрывала российскую на крупных турнирах. К примеру, в 2006 году на Олимпийских Играх в Турине российская сборная уступала словакам — 3:5. Тогда сборная Словакии, кстати, вышла из группы с первого места, а Россия — со второго.

Пожалуй, самая важная победа словаков над нашей сборной была в 2002 году, где сборные встретились в финале Чемпионата мира. Тогда словацкая команда уверенно переиграла россиян — 4:3 и стала чемпионом мира.

Вчерашняя победа Словакии также войдет в историю противостояний. Команда Крейга Рэмзи оказалась сильнее команды Валерия Брагина по всем статьям. Было видно, что словаки больше хотели победить, и у них это получилось.

Сразу же после стартового вбрасывания россияне рванули в атаку, рассчитывая на быстрый гол, но знакомый российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак» словацкий голкипер Юлиус Гудачек на старте матча сыграл надежно.

Причем, стартовый атакующий настрой российских хоккеистов быстро сошел на нет благодаря действиям словацких нападающих. Они заставили понервничать российских болельщиков, едва не открыв счет в матче, но Александр Самонов совершил пару эффектных сейвов, вытащив чуть ли не из пустых ворот. Словаки откровенно простили нашу сборную.

К середине первого периода казалось, что словацкая сборная имеет преимущество, и это неслучайно. Сборная Словакии — одна из самых молодых на этом Чемпионате Мира, наряду с канадцами, и это многое объясняет. Словаки умеют очень быстро контратаковать.

Складывалось впечатление, что защитники нашей сборной просто не успевали за молодыми словаками, у которых иной раз получалось все, кроме как забить шайбу. К слову, благодаря острым контратакам в первом периоде словацкая сборная нанесла 11 бросков по воротам Самонова.

Во втором периоде команда Крейга Рэмзи не поменяла стиль игры, напротив — стала еще больше наседать на ворота Самонова, и к середине периода добились своего — 0:1. Это Бурдасов потерял контроль над шайбой в своей зоне. Словацкие нападающие обокрали Антона и довольно быстро организовали гол. Милош Келемен отлично попал в девятку ворот — без шансов для голкипера нашей сборной.

