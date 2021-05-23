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В Казани сообщили о возгорании дома напротив KazanMall — дело оказалось в замыкании счетчика

23:49, 23.05.2021
В Казани сообщили о возгорании дома напротив KazanMall — дело оказалось в замыкании счетчика

Этой ночью экстренные службы прибыли к подъезду жилого дома в Казани из-за сообщения о возгорании, рассказал «Реальному времени» очевидец происшествия. Дом расположен по адресу Павлюхина, 110 — напротив ТЦ KazanMall.

Жильцы покинули здание: они сообщают, что на втором этаже второго подъезда горел электрический щиток. О пострадавших не сообщается.

В ГУ МЧС РФ по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что, по информации с места, речь идет не о пожаре, а о коротком замыкании электросчетчика.

Происшествия Татарстан
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