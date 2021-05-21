В пятницу вечером в Казани образовались 8-балльные пробки

В Казани в пятницу вечером по состоянию на 17.49 образовались 8-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на выездах из города: от улицы Фрунзе до Горьковского шоссе, от улицы Ударной до улицы Камчатской, на улице Мира, на Оренбургском тракте.

Также пробки наблюдаются на Кировской дамбе, улице Петра Витера, на проспекте Ямашева, Дементьева. Из-за ДТП затруднено движение по улице Павлюхина, Академика Арбузова.

Встали улицы Пушкина, Лево-Булачная, Аграрная, Николая Ершова, Мамадышский тракт.

Ранее сегодня на Космонавтов из-за ДТП с участием автобуса образовался затор.