В Казани на улице Космонавтов произошло ДТП с участием автобуса

Фото: скриншот

В Казани произошло ДТП с участием автобуса маршрута №33 и автомобиля «Лада Ларгус». Инцидент сняли очевидцы на улице Космонавтов. Видео с места события опубликовано в популярной группе в социальной сети.

Можно увидеть разбитую левую фару автобуса, а у легкового автомобиля помялась часть багажника. Движение по улице затруднено — образовалась пробка в обе стороны.

фото: скриншот



Подробности случившегося устанавливаются.

В начале мая в Казани произошло ДТП с участием двух автобусов.

Алексей Нечаев