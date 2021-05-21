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В Казани на улице Космонавтов произошло ДТП с участием автобуса

15:27, 21.05.2021
В Казани на улице Космонавтов произошло ДТП с участием автобуса
Фото: скриншот

В Казани произошло ДТП с участием автобуса маршрута №33 и автомобиля «Лада Ларгус». Инцидент сняли очевидцы на улице Космонавтов. Видео с места события опубликовано в популярной группе в социальной сети.

Можно увидеть разбитую левую фару автобуса, а у легкового автомобиля помялась часть багажника. Движение по улице затруднено — образовалась пробка в обе стороны.

фото: скриншот


Подробности случившегося устанавливаются.

В начале мая в Казани произошло ДТП с участием двух автобусов.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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