В Казани впервые пройдет Всероссийский конкурс групп поддержки профессиональных спортивных клубов
В Казани 12 июня состоится Всероссийский конкурс групп поддержки профессиональных спортивных клубов CheerLab SHOW PRO. В столице Татарстана это состязание пройдет впервые.
Цель проекта — пропаганда здорового образа жизни, а также объедение фан-движения профессионального спорта.
В соревновании примут участие до 10 команд, которые представляют клубы КХЛ, ВХЛ, Единую лигу ВТБ по баскетболу. Главный приз — сертификат на 100 000 рублей, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
В июле в Казани пройдут Вторые Всероссийские уличные игры.
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