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В Казани впервые пройдет Всероссийский конкурс групп поддержки профессиональных спортивных клубов

21:42, 20.05.2021
В Казани впервые пройдет Всероссийский конкурс групп поддержки профессиональных спортивных клубов
Фото: pixabay.com

В Казани 12 июня состоится Всероссийский конкурс групп поддержки профессиональных спортивных клубов CheerLab SHOW PRO. В столице Татарстана это состязание пройдет впервые.

Цель проекта — пропаганда здорового образа жизни, а также объедение фан-движения профессионального спорта.

Фото: minsport.tatarstan.ru

В соревновании примут участие до 10 команд, которые представляют клубы КХЛ, ВХЛ, Единую лигу ВТБ по баскетболу. Главный приз — сертификат на 100 000 рублей, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В июле в Казани пройдут Вторые Всероссийские уличные игры.

СпортОбщество Татарстан
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