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Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град, сильный порывистый ветер и до +27 градусов

05:27, 21.05.2021
Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град, сильный порывистый ветер и до +27 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 21 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами шквалистые усиления 15-20 м/с, локально до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. В Казани — от +23°С до +26 градуса. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +24... +27 градусов.

Общество Татарстан
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