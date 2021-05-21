Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град, сильный порывистый ветер и до +27 градусов
В пятницу, 21 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, град.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами шквалистые усиления 15-20 м/с, локально до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. В Казани — от +23°С до +26 градуса. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +24... +27 градусов.Общество Татарстан
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