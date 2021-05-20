«Спартак» выкупил нападающего Баранова из «Салавата Юлаева»
Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Баранов стал игроком московского «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте уфимцев.
По итогам сделки, уфимский клуб получил денежную компенсацию за хоккеиста.
Баранов выступал за «Салават Юлаев» с 2017 года. За четыре сезона нападающий успел провести за клуб 40 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «0».
Напомним, ранее форвард уфимцев Тему Хартикайнен был выдвинут на награду MVP прошедшего регулярного чемпионата КХЛ.СпортХоккей
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