В Казани на лестнице у Ленинского садика произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во вторник в 9.43 в службу МЧС по Татарстану поступило сообщение о пожаре на лестнице, которая ведет от Ленинского садика к университету. Там велись ремонтные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.



Фото: ГУ МЧС России по РТ

Установлено, что на площади 0,5 кв. м горел бензиновый генератор. Его потушили до прибытия пожарных, никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В поселке Балтаси в Татарстане минувшим вечером сгорели два одноэтажных бревенчатых дома и надворные постройки. В результате пожара пострадал пожилой (1944 года рождения) хозяин одного из домов. Предварительно, огонь разгорелся из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Маргарита Головатенко