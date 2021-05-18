В Казани на лестнице у Ленинского садика произошел пожар
Во вторник в 9.43 в службу МЧС по Татарстану поступило сообщение о пожаре на лестнице, которая ведет от Ленинского садика к университету. Там велись ремонтные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Установлено, что на площади 0,5 кв. м горел бензиновый генератор. Его потушили до прибытия пожарных, никто не пострадал.
В поселке Балтаси в Татарстане минувшим вечером сгорели два одноэтажных бревенчатых дома и надворные постройки. В результате пожара пострадал пожилой (1944 года рождения) хозяин одного из домов. Предварительно, огонь разгорелся из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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А "Ленинским" садиком назвать площадку перед Библиотекой, к которой ведет эта лестница - именно там в 1924 году был установлен памятник красному диктатору.
Если КФУ выразить желание ещё раз "увековечить" память о своем студенте-террористе, захватившем вместе со своими сообщниками в декабре 1887 года главное здание Казанского университета.
А так вполне хватает для сохранении памяти о красном диктаторе и террористе памятника напротив главного корпуса КФУ.