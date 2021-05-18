В Татарстане сгорели два одноэтажных бревенчатых дома

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В поселке Балтаси в Татарстане минувшим вечером сгорели два одноэтажных бревенчатых дома и надворные постройки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

По прибытии пожарных подразделений горели два одноэтажных бревенчатых частных жилых дома размерами в планах 9х12, 6х10 метров и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 270 кв. метров.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В результате пожара пострадал пожилой хозяин одного из домов, 1944 года рождения. Предварительно, огонь разгорелся из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее сообщалось, что в Тукаевском районе Татарстана на пожаре в сарае пострадал 12-летний мальчик.



Ольга Плешкова