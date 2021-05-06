В Казани задержали мужчину, который сбил полицейского в аэропорту

В Казани полицейские задержали водителя Toyota Land Cruiser. Сейчас его допрашивают следователи, мужчина дает признательные показания.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 26-летнего казанца по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Установлено, что 5 мая, в 00.05, на привокзальной площади Терминала-1 АО «Международный аэропорт «Казань» для проверки документов остановили черный автомобиль Toyota Land Cruiser.

На пассажирском сиденье находился мужчина, который разыскивался за совершение разбоя. Водитель машины попытался помешать полицейским задержать его. Он тронулся, когда полицейский держался за ручку двери пассажира. Сотрудник полиции упал на асфальт и получил травмы головы и тела. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и на розыск подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства.

В марте в Казани возбудили уголовное дело в отношении пассажира, напавшего на сотрудника полиции в аэропорту. Уроженец Таджикистана ударил правоохранителя головой в лицо во время проверки документов.

