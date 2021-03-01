В аэропорту Казани пассажир головой ударил полицейского: возбуждено уголовное дело

В Казани возбудили уголовное дело в отношении пассажира, напавшего на сотрудника полиции в аэропорту. Об этом рассказали в Приволжском управлении Следственного комитета на транспорте.

По данным следствия, 21 февраля уроженец Таджикистана из-за вызывающего поведения по отношению к работникам аэропорта был доставлен в помещение полиции, расположенное в аэропорту. Когда у мужчины проверяли документы, он нанес удар головой в лицо сотруднику транспортной полиции. Затем нарушителя удалось усмирить.

По данному случаю ведется следствие, подозреваемый арестован.

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Ольга Плешкова