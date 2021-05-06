В Казани задержали мужчину, который ранил ножом четырех человек

В Казани полиция задержала мужчину, который ранил ножом четырех человек. Об этом рассказали в УВД Казани.

Ночью в 00.30 6 мая в полицию сообщили, что на улице Дубравной, 29 неизвестный нанес ножевые ранения жильцам дома. На месте полиция выяснила, что ночью двое молодых людей в пьяном состоянии начали пинать припаркованные машины. Жильцы дома, услышав сигнализации, вышли на улицу, задержали нарушителей и потребовали вызвать на место родителей для возмещения материального ущерба. Вместо этого один из молодых людей позвонил друзьям, один из которых по приезде начал угрожать ножом и ранил четырех мужчин 30, 55, 50 и 37 лет.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого на территории Приволжского района по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения. Нож изъят.

Ранее в Казани мужчину 44 лет ранили ножом из-за конфликта в подъезде.

Ольга Плешкова