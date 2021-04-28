В Татарстане выявили 35 новых случаев коронавируса

В Татарстане выявили 35 новых случаев COVID-19. Два из них завозные, остальные контактные. Об этом сообщили в оперштабе.

18 человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому.

В Казани выявили 14 новых случаев. По два — в Набережных Челнах, Верхнеуслонском, Лаишевском, Мензелинском и Сармановском. Четыре случая зарегистрировали в Лениногорском районе. По одному случаю выявили в Бавлинском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Спасском. За весь период в республике зарегистрировали 20 379 случаев коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели за сутки 43 пациента, всего — 17 455. От коронавируса скончались 458 татарстанцев, за прошлые сутки в республике не подтвердился ни один случай смерти от COVID-19.