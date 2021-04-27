Татарстанцам расскажут, как уберечь детей от криминала

Завтра, 28 апреля, в 14.00 состоится прямой эфир по теме «Как уберечь детей от криминала». Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Модераторами выступят вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева. Директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие» Елена Овчинникова расскажет, как уберечь ребенка от вовлечения в правонарушения и преступления, а руководитель отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» этого центра Наталья Сабирова — как ребенку не стать жертвой насилия, преступлений против него.

В качестве экспертов приглашены замначальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Дмитрий Белянин и старший следователь по особо важным делам 3 отдела СУ СК РФ по РТ Игорь Егоров.

Телефон горячей линии — +7(843) 294-96-10.