«Рубин» подал жалобу в ЭСК по 18 эпизодам матча с «Уралом»

«Рубин» отправил жалобу в экспертно-судейский комитет при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по судейству в матче 26-го тура РПЛ против «Урала». Об этом сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Всего клуб насчитал 18 спорных эпизодов, по которым возникли вопросы по работе судейской бригады Артема Любимова. По словам Слуцкого, подобная манера судейства арбитра привела к травме полузащитника Хвичи Кварацхелии, который не смог доиграть матч и выбыл до конца сезона.

«Когда в первые 15 минут три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями. И даже в том моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» ударил ему в ахилл чуть раньше. И когда человек не свистит ни одного фола против Кварацхелии, который там лежит и его бьют сзади. Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», — сказал Слуцкий в интервью каналу «Татарстан-24».

Леонид Слуцкий. Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, встреча между «Уралом» и «Рубином» закончилась победой гостей со счетом 1:0, благодаря голу Дарко Йевтича. В конце матча арбитр встречи Любимов назначил пенальти в ворота казанцев, с которым справился Юрий Дюпин. Также в этом моменте был удален Денис Макаров за споры с судьей.



Фото: vk.com/fc_ue

Сразу после матча Леонид Слуцкий подверг критике работу судейской бригады.

Кварацхелия получил травму в первом тайме игры с «Уралом» и был заменен на Солтмурада Бакаева. В пресс-службе «Рубина» сообщили, что грузинский хавбек выбыл на несколько недель.