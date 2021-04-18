Слуцкий раскритиковал судейство в матче с «Уралом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий негативно высказался о работе судейской бригады в матче с «Уралом» (1:0) в рамках 26-го тура РПЛ. По его словам, уровень судейства игры был нижайшим.

«Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, «Рубин» обыграл на выезде «Урал» со счетом 1:0. По ходу встречи в составе казанцев травму получил Хвича Кварацхелия, а вратарь Юрий Дюпин отразил пенальти незадолго до окончания встречи. При этом был удален хавбек «Рубина» Денис Макаров.