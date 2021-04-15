Российским космонавтам повысят зарплату до полумиллиона рублей в месяц

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, как повысятся зарплаты космонавтов после предложения президента России Владимира Путина увеличить их:

— Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше 500 тыс. рублей в среднем.

При этом Овчинников отметил, что российские космонавты получают в два раза ниже, чем их коллеги из других стран. Так, астронавты NASA в среднем получают около $8—9 тыс., астронавты Европейского космического агентства — $7—8 тыс., пишет ТАСС.

В 2019 году СМИ сообщили, что кандидат в космонавты получает 60,9 тыс. рублей в месяц, космонавт — 63,8 тыс. рублей, инструктор-космонавт — 88,45 тыс. рублей. В целом размер зарплаты космонавтов возрастает в соответствии с числом их полетов в космос. Также у космонавтов есть дополнительные надбавки до 25% от оклада при успешном исполнении обязанностей и тринадцатая зарплата в конце года.