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Российским космонавтам повысят зарплату до полумиллиона рублей в месяц

11:49, 15.04.2021 1
Российским космонавтам повысят зарплату до полумиллиона рублей в месяц
Фото: Pixabay.com

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, как повысятся зарплаты космонавтов после предложения президента России Владимира Путина увеличить их:

— Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше 500 тыс. рублей в среднем.

При этом Овчинников отметил, что российские космонавты получают в два раза ниже, чем их коллеги из других стран. Так, астронавты NASA в среднем получают около $8—9 тыс., астронавты Европейского космического агентства — $7—8 тыс., пишет ТАСС.

В 2019 году СМИ сообщили, что кандидат в космонавты получает 60,9 тыс. рублей в месяц, космонавт — 63,8 тыс. рублей, инструктор-космонавт — 88,45 тыс. рублей. В целом размер зарплаты космонавтов возрастает в соответствии с числом их полетов в космос. Также у космонавтов есть дополнительные надбавки до 25% от оклада при успешном исполнении обязанностей и тринадцатая зарплата в конце года.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Позор нашему государству! У нас бизнесмены средней руки так получают. Нашим ребятам-космонавтам и один миллион в месяц мало. 300 тыс. - ну не позор?
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