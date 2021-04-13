Строитель казанского МСЗ подрядился к «Роснефти» на 25 миллиардов

Что татарстанцы построят в Красноярском крае

Компания «Восток Ойл» (дочерняя структура «Роснефти», занимающаяся разработкой месторождений в Красноярском крае) заплатит татарстанской строительно-монтажной компании ОАО «Татнефтепроводстрой» 25,7 млрд за строительство трубопроводов, выяснило «Реальное время», изучив документацию «Восток Ойла».

Первый контракт стоимостью 19 млрд рублей на объект «Нефтепровод «Сузун — точка врезки Западно-Иркинского лицензионного участка» будет исполняться с марта 2021 года по май 2024-го. В эти же сроки выполняется и второй контракт стоимостью 6,715 млрд рублей на объект «Нефтепровод «Точка врезки Западно-Иркинского лицензионного участка — НПС в районе р. Енисей». «Татнефтепроводстрой» по этим контрактам получает аванс в размере 7,7 млрд рублей, говорится в документах «Восток Ойла». «Реальное время» направило запросы в «Татнефтепроводстрой» и «Восток Ойл» о подробностях этих контрактов.

Проект «Восток Ойла» на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Фото armtorg.ru

Мегапроект «Роснефти» в Красноярском крае

Проект «Восток Ойла» на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края, в число которых входит и Западно-Иркинский участок. Этот участок «Роснефть» получила в 2019 году, в мае 2020 года компания пробурила там первую поисково-оценочную скважину. Ресурсы Западно-Иркинского участка — более 1 млрд тонн углеводородов, на первом этапе этот актив будет флагманским для «Восток Ойла», писали ранее СМИ. Общий ресурсный потенциал «Восток Ойла» составляет 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти.

Добыча углеводородов в рамках проекта «Восток Ойл» может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн т в год уже в начале следующего десятилетия. Согласно проекту, также построят инфраструктурные объекты, в частности «Порт бухта Север», который должен стать крупнейшим в арктической зоне. «Роснефть» пообещала уже в 2024 году отгружать с «Восток Ойла» 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

В ноябре 2020 года «Роснефть» объявила о продаже 10% уставного капитала ООО «Восток Ойл» глобальному нефтяному трейдеру Trafigura за 7 млрд евро.

«Татнефтепроводстрой» является одной из крупнейших и старейших в Татарстане строительно-монтажных компаний. Фото yandex.ru

Строитель нефтепроводов, «Корстона» и здания ФНС

«Татнефтепроводстрой» является одной из крупнейших и старейших в Татарстане строительно-монтажных компаний, она ведет свою историю с 1953 года. Сейчас в республике эта компания известна как генподрядчик мусоросжигательного завода под Казанью, стоимость которого оценивается в 25 млрд рублей.

Однако в истории компании есть другие, не менее крупные проекты, в том числе в нефтегазовой сфере. У компании есть опыт строительства трубопроводов и газопроводов в Западной Сибири, на Сахалине и на Дальнем Востоке в рамках крупнейших инвестиционных проектов «Газпрома». «Интерфакс» отмечает, что в 2020 году крупнейшим заказчиком «Татнефтепроводстроя» был «Башнефть-Полюс» (совместное предприятие «Роснефти» и ЛУКОЙЛа), для которого компания выполняла работы на сумму около 500 млн рублей по обустройству кустовых площадок на месторождении им. Требса.

Известна компания и строительством знаковых объектов в Казани. Так, «Татнефтепроводстрой» был подрядчиком на строительстве «Корстона», здания ФСБ, штаб-квартиры ФНС.

Сейчас в республике эта компания известна как генподрядчик мусоросжигательного завода под Казанью, стоимость которого оценивается в 25 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Крупнейшими акционерами «Татнефтепроводстроя», согласно списку аффилированных лиц предприятия, являются Александр Пилишкин (41,83%), Людмила Пилишкина (18,77%), Екатерина Колесова (19,5%). Пилишкин до недавних времен руководил компанией, в конце 2019 года его на посту гендиректора сменил коллега Иван Демидов.

Нельзя не отметить, что в 2020 году финансовые показатели «Татнефтепроводстроя» значительно снизились. Выручка компании за год упала почти в три раза — до 785 млн рублей, прибыль — в четыре раза, до 17 млн рублей.

Александр Артемьев