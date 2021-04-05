Татарстанец предстанет перед судом за убийство брата в Новый год

Следком России по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Дрожжановского района республики по статье об убийстве, сообщает СК по РТ.



Следствие считает, что 31 декабря 2020-го молодой человек вместе с братом распивал спиртное в доме села Старые Ишли. Между братьями возник конфликт, и обвиняемый ударил потерпевшего ножом несколько раз в область груди. От полученных травм он скончался на месте.

Мужчина полностью признал причастность к преступлению, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее суд признал виновным 32-летнего жителя Чистополя по обвинению в убийстве приятеля. Он так же, будучи пьяным, нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в грудь. Ему определили девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Маргарита Головатенко