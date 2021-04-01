АСВ проиграло очередной раунд борьбы за наследие группы ТФБ

История одного долга

Арбитражный суд Татарстана отказал конкурному управляющему рухнувшего «Интехбанка», Агентству по страхованию вкладов (АСВ), в обращении взыскания в 166 млн рублей на имущество АО «Ипотечное агентство РТ» (ИА РТ) — компании из орбиты бизнес-империи экс-депутата Госсовета РТ Андрея Симакова. Сумму в 166 млн рублей должно было не ИА РТ, а другая, связанная с «Интехбанком» компания, ИА РТ лишь внесло залог по ее обязательствам. Однако теперь и эта ниточка к средствам оказалась упущена.

Как следует из документов суда, история этого долга началась еще в 2008 году — тогда «Интехбанк» выдал кредит на 188 млн рублей ООО «Арома Фарм». Компания уже на тот момент была не чужой для банка, ею владел Карим Ибрагимов, по данным ЦБ, один из бенефициаров «Интехбанка». Условия этого кредита неизвестны.

В 2012 году компания меняет название на ООО «Фактор», а в 2013 году ее владельцем становится некто Андрей Лях (всего за ним числится около сотни компаний, почти все они недействующие). Тот присоединяет ее к ООО «Стройкомплект», которое в 2016 году благополучно ликвидируется.

В 2008 году «Интехбанк» выдал кредит на 188 млн рублей ООО «Арома Фарм». Фото: realnoevremya.ru

В 2015 году права требования по долгам «Фактора», оцененные на тот момент в 165,9 млн рублей, переходят по договору цессии от «Интехбанка» к некоему ООО «КомпХаус». Судя по всему, 165,9 рублей за эти права требования компания так и не заплатила — уже после краха «Интехбанка», в октябре 2018 года, АСВ подает на «КомпХаус» в суд и взыскивает эту сумму.

«Ипотечное агентство РТ» возникает в этой истории в июле 2016 года — оно дает залог в целях обеспечения обязательств «КомпХауса» по договору цессии. Не вполне ясно, что сподвигло компанию дать залог — очевидной связи между ней и «КомпХаусом» не прослеживается. Очень отдаленно ее можно проследить через того же Ибрагимова — он был совладельцем ООО «Тандем-Д» (бывший застройщик ЖК «Экопарк «Дубрава», ныне банкрот), которое позже перешло к «Ипотечному агентству РТ», еще ему принадлежало ООО «Центр ПФ», у которого с «КомпХаусом» один телефонный номер (как и еще у 14 компаний).

«Реальное время» также направило запрос в «Ипотечное агентство РТ» через офис группы «Дар», куда она входит (сейчас, по информации на сайте ГК, она называется уже «Компания «Богатырь»), о причинах внесения залога.

Отдаленную связь между «Ипотечным агентством РТ» и «КомпХаусом» можно проследить через совладельца ООО «Тандем-Д» (бывший застройщик ЖК «Экопарк «Дубрава», ныне банкрот). Фото: wikipedia.org

Ликвидированный должник, обесценившийся (и недоступный) залог

Но даже имея на руках решение суда, в обретении этих денег АСВ, похоже, не преуспело. «КомпХаус» был исключен из ЕГРЮЛ в конце 2019 года из-за недостоверности сведений и прекратил существование. АСВ при этом еще в середине 2019 года попыталось запретить внесение изменений в ЕГРЮЛ через арбитраж, но суд не пошел навстречу — заявил, что доводы агентства об ущербе от таких действий носят предположительный характер.

Обратить взыскание на залог также не удалось, следует из недавнего решения татарстанского арбитража. Суд пришел к выводу, что АСВ должно было подавать такое требование еще до того, как «КомпХаус» прекратил существование, вместе с ним прекратило существовать и право залога, говорится в решении суда.

Отметим, что даже если бы суд принял иное решение, взыскание бы обратили… на акции рухнувшего «Татфондбанка». На момент заключения договора о залоге они еще имели цену, номинальная стоимость заложенных акций составляла 332 млн рублей. Сейчас их ценность рухнула вместе с банком.

Александр Артемьев