«Адмирал» официально вернулся в число участников КХЛ

В сезоне-2021/2022 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сыграют 24 клуба. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В число участников чемпионата КХЛ вернулся «Адмирал». Клуб из Владивостока пропустил нынешний сезон из-за проблем с финансированием.

Фото: khl.ru

При этом «Адмирал» пока принят в лигу лишь заочно. Клубу еще предстоит погасить задолженность по заработной плате перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае возвращения «Адмирала» в КХЛ нижегородское «Торпедо» будет переведено в Западную конференцию.