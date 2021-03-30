В интернете появилось 10 объявлений о продаже Aurus Senat от 24 млн рублей

Фото: ru.wikipedia.org/ Matti Blume

Официальный дилер люксового российского бренда Aurus разместил первые 10 объявлений о продаже автомобилей Aurus Senat. Стоимость каждого седана начинается от 24 млн рублей. Объявления размещены на портале Auto.ru.



Все авто — в комплектации Individual, которая включает в себя около сотни опций. Это и адаптивный круиз-контроль, и пневматическая подвеска, и сиденья с электрическими регулировками, функцией массажа и вентиляцией. Есть также датчики света и дождя, многозонный климат-контроль, проекционный дисплей, доводчики дверей и камеры кругового обзора.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на основе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, работающего с электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отдача агрегатов составляет 598 лошадиных сил.

Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

Напомним, в марте в Елабуге выпустили пилотную версию российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Автомобили не предназначены для продажи. Они проходили испытания в НАМИ.

В феврале цена на автомобиль Aurus Senat значительно выросла: она была объявлена на уровне 22 млн рублей, тогда как ранее была на уровне 18 млн рублей. В 2019 году сообщалось, что ориентировочная цена на автомобили марки будет составлять приблизительно от 10 млн рублей.

Маргарита Головатенко