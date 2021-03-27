Хуснуллин анонсировал «пилот» специпотеки под ИЖС

Правительство РФ и ЦБ РФ планируют подготовить пилотный проект специальной программы ипотеки для индивидуальных домов. Об этом сегодня рассказал Марат Хуснуллин, вице-премьер России. Правда, ставка по такой ипотеке будет выше средней по стране (на 1 февраля средневзвешенная ипотечная ставка в России составляла 7,23%). Дело в том, что земельный участок под домом банки не берут в залог — это, пожалуй, главная проблема ипотечного кредитования ИЖС на сегодняшний момент.



«Мы с Центральным банком, с рядом крупнейших банков договорились в этом году все-таки выпустить такой ипотечный продукт. Наверное, он будет подороже, чем обычный, потому что нет залога реального. Мы его в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и перекредитоваться по стройке», — заявил сегодня Хуснуллин журналистам.

Спрос на ипотеку под ИЖС сегодня высок, а развитие этого рынка — одна из точек роста для строительной отрасли России, снова сообщил вице-премьер.

Напомним, еще в 2020 году в послании Федеральному собранию Путин посоветовал кабмину придумать для ИЖС удобные финансовые инструменты. В Минстрое для этого уже создан проект программы развития ИЖС.

