Шойгу отменил приказ о рассекречивании архивов Великой Отечественной войны
Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании военных архивов времен Великой Отечественной войны и поручил вновь их засекретить. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Стоит отметить, что Шойгу подписал документ еще в ноябре 2020 года.
Как пояснили в военном ведомстве, отмена приказов по рассекречиванию документов обусловлена новым приказом, расширяющим перечень документов. Сейчас в Минобороны России работа по рассекречиванию документов того периода осуществляется в соответствии с новым приказом министра обороны РФ «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны». Предыдущие приказы были отменены, поскольку новый документ регистрируется в Минюсте России, передает «РИА Новости».ОбществоВластьИстория
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