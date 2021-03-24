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Шойгу отменил приказ о рассекречивании архивов Великой Отечественной войны

18:59, 24.03.2021
Шойгу отменил приказ о рассекречивании архивов Великой Отечественной войны
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании военных архивов времен Великой Отечественной войны и поручил вновь их засекретить. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Стоит отметить, что Шойгу подписал документ еще в ноябре 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как пояснили в военном ведомстве, отмена приказов по рассекречиванию документов обусловлена новым приказом, расширяющим перечень документов. Сейчас в Минобороны России работа по рассекречиванию документов того периода осуществляется в соответствии с новым приказом министра обороны РФ «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны». Предыдущие приказы были отменены, поскольку новый документ регистрируется в Минюсте России, передает «РИА Новости».

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