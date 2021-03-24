В Казани задержан соратник «вора в законе» Романа Сыча

Фото: скриншот видео МВД РТ

В Казани возбуждено новое уголовное дело о занятии лицом высшего положения в преступной иерархии. Его фигурантом стал 59-летний рецидивист Сергей Нейдеров, который получил неформальный статус «положенца по Татарстану» на сходке криминальных авторитетов в 2015 году с участием «вора в законе» Романа Сычева по кличке Сыч Казанский, сообщает МВД Татарстана.



Подозреваемый житель Казани уже задержан, решается вопрос о его аресте. Ранее мужчина неоднократно судим за разбой, подделку документов и хулиганство.

По версии ГСУ МВД Татарстана, с момента своего «назначения» до момента задержания положенец преступной среды обязывал всех представителей криминального сообщества с более низким статусом подчиняться его указаниям и распоряжениям. То есть принимал меры по созданию устойчивых связей между самостоятельно действующими преступными группами и группировками, а еще назначал «смотрящих» за районами и городами Татарстана, а также исправительными учреждениями, участвовал в разрешении конфликтов. Занимался поиском легальных и нелегальных источников дохода, контролировал поступление денежных средств в неформальную воровскую казну «общак» и их распределение.

При обыске по месту жительства и на даче держателя «общака» изъяты две тетради с записями о поступлении и расходе денежных средств, собираемых в «общак», вещи и предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет Макарова, и патроны к нему, сим-карты, сотовые телефоны и денежные средства в российской и зарубежных валютах.

В прокуратуре сообщили, что взяли расследование уголовного дела на особый контроль.

О чем рассказал задержанный Сергей Нейдеров на аресте в казанском суде и почему открестился от «общака» — в репортаже «Реального времени»