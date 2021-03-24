В Казани следователь МВД просит ареста держателя воровского «общака» Татарстана

В Вахитовский райсуд Казани доставлен задержанный накануне 59-летний рецидивист Сергей Нейдеров, подозреваемый в получении высокого криминального статуса «положенца по Татарстану». По версии МВД Татарстана, он являлся «держателем» воровского «общака», назначал «смотрящих» и решал конфликты в преступной среде.



Следователь ГСУ МВД Татарстана Александр Иванов просит об аресте авторитета. Как выяснило «Реальное время», уголовное дело против Нейдерова возбудили 22 марта, ему уже предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Наказание за это преступление — от 8 до 15 лет колонии со штрафом до 5 млн рублей.

За плечами у подозреваемого — судимости за разбой, подделку документов и хулиганство. Правда, приговоры ему выносили еще в 80—90-х годах.

По данным полиции, свой высокий статус фигурант дела получил в 2015-м на криминальной сходке с участием «вора в законе» Романа Сычева (он же «Сыч казанский» и «Рома Казанский»).

На опубликованных МВД кадрах задержания видно, что за Нейдеровым и его приятелями силовики пришли в банкетный зал «Амирхан» на улице Беломорской. Кроме Нейдерова задержали еще двоих.

Впрочем, адвокат подозреваемого Александр Коган сегодня заявил «Реальному времени», что эти кадры достали из архива, а на самом деле его клиента задержали совсем иначе: «Он в больнице лежал, из-под капельницы вытащили».

Причем выбор времени для операции вряд ли случаен. Ведь завтра у Сычева истекает срок наказания по приговору Орехово-Зуевского райсуда Москвы за незаконный оборот наркотиков и оружия. Источники «Реального времени» отмечают, что «вору» готовят пышную встречу прямо у ворот казанской колонии №2 соратники по криминальному миру. Не исключается и визит полицейских с предложением снять «корону» под угрозой нового уголовного преследования.

О чем рассказал задержанный Сергей Нейдеров на аресте в казанском суде и почему открестился от «общака» — в репортаже «Реального времени»