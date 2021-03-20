Эксперт рассказал, как несколько дней использовать смартфон без подзарядки

Чтобы несколько дней использовать смартфон без необходимости в его подзарядке, следует отключить функции, которые не нужны или избыточны и при этом тратят его заряд, рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Уменьшить расход аккумулятора поможет снижение яркости его экрана «приблизительно на 30%". Он отметил, что на некоторых устройствах есть режимы, которые делают это автоматически в зависимости от освещения вокруг, пишет «Прайм». Назаренко также порекомендовал использовать «темные темы».

Чтобы сохранить заряд смартфона, следует отключить Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию. В том числе «отключить разрешения у приложений для автоматического включения этих служб», добавил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

«Есть также специальные программы, которые можно установить на смартфон и которые заявляют о своих возможностях увеличить время работы от подзарядки до подзарядки», — добавил он.

Назаренко обратил внимание, что на сохранность заряда в аккумуляторе также влияют температурные особенности окружающей среды: солнце и даже нагретый салон машины.

Ранее в Роскачестве рассказали, в каких случаях опасно заряжать телефон и дали советы, как делать это правильно.

Татьяна Демина