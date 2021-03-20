Эксперт рассказал, как несколько дней использовать смартфон без подзарядки
Чтобы несколько дней использовать смартфон без необходимости в его подзарядке, следует отключить функции, которые не нужны или избыточны и при этом тратят его заряд, рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
Уменьшить расход аккумулятора поможет снижение яркости его экрана «приблизительно на 30%". Он отметил, что на некоторых устройствах есть режимы, которые делают это автоматически в зависимости от освещения вокруг, пишет «Прайм». Назаренко также порекомендовал использовать «темные темы».
Чтобы сохранить заряд смартфона, следует отключить Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию. В том числе «отключить разрешения у приложений для автоматического включения этих служб», добавил эксперт.
«Есть также специальные программы, которые можно установить на смартфон и которые заявляют о своих возможностях увеличить время работы от подзарядки до подзарядки», — добавил он.
Назаренко обратил внимание, что на сохранность заряда в аккумуляторе также влияют температурные особенности окружающей среды: солнце и даже нагретый салон машины.
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