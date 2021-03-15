В Роскачестве рассказали, как правильно заряжать смартфон

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, как правильно заряжать смартфон, чтобы сократить износ аккумулятора. По ее словам, ставить устройство на подзарядку лучше, когда уровень заряда батареи находится примерно на уровне 10-15% — тогда устройство само часто напоминает, что оно скоро разрядится.

«Идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации и не имеет смысла», — приводит ее слова «Российская газета».

Насибулина отметила, что не следует держать телефон на зарядке ночью — вместо этого лучше перед сном включать экономный режим. Также эксперт отметила, что необходимо использовать заводские адаптеры питания, а не «универсальные» зарядные устройства из Китая. Плохо сказаться на износе аккумулятора смартфона может зарядка в помещениях со слишком низкой или слишком высокой температурой.

Если телефон стал быстрее разряжаться, то можно посмотреть в настройках статистику потребляемой энергии — возможно, дело в каком-то приложении. Если проблема стала прослеживаться отчетливее, лучше не пытаться заряжать гаджет, а отнести его в ремонт.

Фото: pixabay.com

Ранее в Роскачестве рассказывали, в каких случаях опасно заряжать телефон — особенно эксперты не рекомендовали заряжать смартфон, если его батарея вздулась или устройство нагрелось или мокрое.

Маргарита Головатенко