Обогнали всю Россию. Колесов коллекционирует награды?

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Не так давно Mercedes-Benz «КАН АВТО» получал награду «Дилер года Mercedes-Benz» из рук звездного гостя Данилы Козловского в кругу части элиты нашего города.

Сегодня Mercedes-Benz «КАН АВТО» в очередной раз громко прославил Казань в российском автобизе. Они вошли в тройку лучших дилеров по сервисному обслуживанию и одержали победу в номинации «За выдающийся вклад в развитие бизнеса мастерской», лихо обскакав многих серьезных столичных игроков.

Независимый рейтинг составлялся, учитывая высокие стандарты бренда. Оценивались все официальные дилеры по России, а это ни много ни мало 75 участников. И компания «КАН АВТО», представляющая Казань, вошла в тройку лучших по всей стране.

Справедливости ради стоит признать, что данная награда достаточно престижна. К тому же известно, насколько строгими являются требования самого немецкого автопроизводителя, так что максимальный комфорт для клиентов на всех этапах сотрудничества является единственной возможной нормой для каждого «официала». И исполнение предписанных норм обслуживания строго регулируется.

Победитель в номинации «За выдающийся вклад в развитие бизнеса мастерской» определяется рядом критериев в соответствии с установленным регламентом бренда Mercedes-Benz. Важны количественные результаты, а также реальное качество выполняемых работ. И абсолютно особое значение имеет удовлетворенность самих клиентов — как отдельный фактор оценки независимой группы экспертов.

Что ж, если к «КАН АВТО» есть некоторые вопросы, связанные с обеспечением сохранности тестовых автомобилей, то, судя по всему, к высокому уровню сервисного обслуживания — нет никаких.

Партнерский материал