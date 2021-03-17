Глава ФХР Владислав Третьяк покинул совет IIHF по решению CAS

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на официальном сайте ФХР.

Ему пришлось покинуть совет после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне от 17 декабря 2020 года. По нему, лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права входить в коллегиальные органы управления Международных спортивных федераций более двух лет подряд.

На вакантное место в совете от России будет выдвинута кандидатура экс-хоккеиста Павла Буре.

Павел Буре. Фото: fhr.ru

Напомним, ранее появилась информация, что песня «Катюша» не может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие два года из-за решения CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).