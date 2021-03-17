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Глава ФХР Владислав Третьяк покинул совет IIHF по решению CAS

15:02, 17.03.2021
Глава ФХР Владислав Третьяк покинул совет IIHF по решению CAS
Фото: fhr.ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на официальном сайте ФХР.

Ему пришлось покинуть совет после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне от 17 декабря 2020 года. По нему, лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права входить в коллегиальные органы управления Международных спортивных федераций более двух лет подряд.

На вакантное место в совете от России будет выдвинута кандидатура экс-хоккеиста Павла Буре.

Павел Буре. Фото: fhr.ru

Напомним, ранее появилась информация, что песня «Катюша» не может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие два года из-за решения CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

СпортХоккей
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