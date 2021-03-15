В CAS объяснили запрет на песню «Катюша» для гимна российским олимпийцам

Песня «Катюша» ассоциируется с Россией, поэтому не может быть использована в качестве гимна российских олимпийцев на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«Панель CAS считает, что термин «любой гимн, ассоциирующийся с Россией», распространяется на все песни, которые либо ассоциируются с этой страной, либо как-то с ней связаны. Речь идет и о «Катюше», — заявили в CAS.

Фото: government.ru

Там также отметили, что гимн, ассоциирующийся с Россией, запрещен на всех официальных мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми, в том числе на церемониях открытия и закрытия и вручении медалей.

Ранее появилась информация, что песня «Катюша» может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие два года из-за решения CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).