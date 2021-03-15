В Татарстане страхователи могут получить консультации в Пенсионном фонде дистанционно

В Татарстане страхователи могут проконсультироваться по вопросам отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету, предоставляемой в Пенсионном фонде России посредством электронного документооборота (ЭДО) дистанционно. О запуске нового сервиса сообщили в пресс-службе отделения ПФР по РТ.

На данный момент татарстанские страхователи могут направить обращение по вопросам отчетности, представляемой по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» в службу технической поддержки ПФР на электронный адрес otchet_pfr@101.pfr.ru.

В отделении ПФР по Татарстану добавили, что обработка обращений страхователей по другим видам сведений будет осуществляться по мере перевода сервисов на электронный документооборот.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что с января 2021 года отделение Пенсионного фонда России по РТ прекратит «живой» прием посетителей, а вместо этого людей будут принимать в многофункциональных центрах. Позже эту информацию опровергли.



Татьяна Демина