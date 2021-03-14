В Казани женщине назначили условный срок за ложное сообщение о заложенной бомбе

Московский районный суд Казани признал виновной 44-летнюю уроженку Таджикистана, которая 17 ноября 2020 года, находясь у дома №133 Е по улице Декабристов в Казани, будучи пьяной, позвонила в службу экстренных вызовов и сообщила об акте терроризма, зная, что это никакого взрывного устройства там нет.



Женщина позвонила со своего личного мобильного телефона и сообщила сотрудникам полиции, что на Московском рынке заложена бомба. В результате ее ложного сообщения ОАО «Московский рынок» причинен ущерб на сумму 30000 рублей, ГУ МЧС России по РТ — ущерб на сумму 2562, 48 рубля, Управлению МВД России по Казани — 673, 84 рубля.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей три года лишения свободы условно, сказано на сайте Московского районного суда.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко