WhatsApp планирует разрешить ускорение голосовых сообщений

В мессенджере WhatsApp станет можно ускорять воспроизведение голосовых сообщений. О тестировании опции информирует портал WABetaInfo.

Сейчас специалисты приложения работают над внедрением функции. Речь идет о двукратном ускорении, которое пригодится, например, при прослушивании продолжительных записей.

Как именно будет реализовываться опция, не уточняется. Источники портала отмечают, что она еще находится на стадии разработки. До ее внедрения в приложении может пройти несколько месяцев.

Фото: flickr.com

Подобная функция для voice-сообщений уже несколько лет есть в Telegram. Приложение позволяет ускорять запись в два раза, а это значительно экономит время при прослушивании.

В начале марта стало известно, что на некоторых моделях IPhone мессенджер WhatsApp не будет больше работать. Речь идет о смартфонах, на которых установлена IOS9 и ниже. С начала текущего года приложение перестало работать у пользователей, которые не обновили свою операционную систему до необходимой iOS 9 или Android 4.0.3.



Татьяна Леухина