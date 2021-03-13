WhatsApp планирует разрешить ускорение голосовых сообщений
В мессенджере WhatsApp станет можно ускорять воспроизведение голосовых сообщений. О тестировании опции информирует портал WABetaInfo.
Сейчас специалисты приложения работают над внедрением функции. Речь идет о двукратном ускорении, которое пригодится, например, при прослушивании продолжительных записей.
Как именно будет реализовываться опция, не уточняется. Источники портала отмечают, что она еще находится на стадии разработки. До ее внедрения в приложении может пройти несколько месяцев.
Подобная функция для voice-сообщений уже несколько лет есть в Telegram. Приложение позволяет ускорять запись в два раза, а это значительно экономит время при прослушивании.
В начале марта стало известно, что на некоторых моделях IPhone мессенджер WhatsApp не будет больше работать. Речь идет о смартфонах, на которых установлена IOS9 и ниже. С начала текущего года приложение перестало работать у пользователей, которые не обновили свою операционную систему до необходимой iOS 9 или Android 4.0.3.
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