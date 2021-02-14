Mercedes-Benz отзовет больше 1,3 миллиона автомобилей из-за неисправности

Компания Mercedes-Benz отзовет больше 1,3 миллиона автомобилей из-за неисправности системы вызова экстренных служб. Об этом сообщает «Ассошиэйтед Пресс».

Ранее Mercedes-Benz обнаружила, что автоматическая система вызова экстренных служб отправила неверный сигнал о местоположении автомобиля. Далее были обнаружены другие подобные случаи.

Отзыву подлежат автомобили с 2016 по 2021 год выпуска, в том числе модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G. К. Также отозваны автомобилей Metris 2016—2020 годов и Sprinter 2019—2020 годов. Компания Mercedes намерена уведомить владельцев и бесплатно обновить программное обеспечение, сообщает «РИА Новости».

Предполагается, отзыв начнется с 6 апреля 2021 года.

Ранее в Сети появилось видео, как российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль Mercedes GT63s за 13 млн рублей. Причиной стали постоянные поломки автомобиля.



Ольга Плешкова