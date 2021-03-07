Квартальнов рассказал о состоянии здоровья Зарипова, Яруллина и Рейдеборна

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии здоровья игроков, пропустивших третий матч серии плей-офф с «Торпедо». Рулевой казанцев заявил, что Данис Зарипов пропустит вторую выездную игру в Нижнем Новгороде.

«Зарипов не сыграет в следующем матче. По Адаму — вопрос открыт. Альберт даже не поехал в поездку, думаю на домашние игры он уже будет готов. Бурмистрову дали отдохнуть, у нас есть ребята, которые ждут шанса», — заявил Квартальнов.

Данис Зарипов. Фото: ak-bars.ru

Напомним, сегодня «Ак Барс» обыграл «Торпедо» на выезде и повел в серии плей-офф со счетом 3:0.