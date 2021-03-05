Два очка Тихонова помогли «Ак Барсу» второй раз победить «Торпедо» в плей-офф

«Ак Барс» дома победил нижегородское «Торпедо» (4:1) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Казанцы открыли счет в самом начале встречи, после красивого ассиста Патриса Кормье мощным выстрелом в дальнюю «девятку» отметился Виктор Тихонов. В следующей своей смене автор гола помог Стефану Да Косте, бросок которого рикошетом от игрока гостей удвоил преимущество «Ак Барса».

Выскочить и вколотить? Это к Тихонову pic.twitter.com/fa9i5xdby1 — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 5, 2021

Незадолго до первого периода Кормье отличился сам. Харри Песонен увидел подключение канадца на пятачок соперника, выкатил шайбу прямо на его клюшку и форвард казанцев не промахнулся.

Четвертая шайба была забита во втором периоде. Песонен отличным пасом увидел защитника Даниила Журавлева на дальней штанге «Торпедо» и тот переправил шайбу в ворота.

В самом конце матча гости распечатали ворота Тимура Билялова, форвард нижегородцев Иван Чехович оказался самым расторопным после отскока шайбы. Отметим, что второй голкипер казанцев Адам Рейдеборн не был заявлен на игру.

Благодаря этой победе «Ак Барс» повел в серии со счетом 2:0. Теперь команды переедут в Нижний Новгород, где сыграют еще две встречи. Первый матч на выезде состоится в воскресенье, 7 марта, начало игры — в 17:00 по мск.

«Ак Барс» — «Торпедо» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы:

1:0 — 4:07, Тихонов (Кормье, Лямкин);

2:0 — 6:57, Да Коста (Тихонов);

3:0 — 18:27, Кормье (Песонен, Журавлев);

4:0 — 37:21, Журавлев (Песонен, Петров);

4:1 - 57:06, Чехович (Шварц, Марин).