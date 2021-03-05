Опрос: российские водители не делят автомобили на мужские и женские
Российские водители не делят автомобили на мужские и женские — мнения о «мужественности» или «женственности» самых продаваемых в России моделей с небольшими отличиями совпали по 14 из 15 машин. Об этом говорится в результатах опроса «Авто Mail.ru», проведенного среди 9 тыс. человек, из которых 81,5% — мужчины и 18,5% — женщины.
Как отмечают руководитель проекта «Авто Mail.ru», миф о том, что есть «мужские» и «женские» автомобили, жив до сих пор, однако результаты опроса показывают, что в реальности люди не отмечают принципиальной «гендерной» разницы между автомобилями.
Отмечается, что мнение водителей не совпало только по принадлежности «Лады Гранты» — 52,5% женщин назвали ее нарочито мужским автомобилем, а 50% мужчин отнесли к разряду унисекс.
Чисто мужскими женщины и мужчины назвали следующие автомобили: Lada Niva Travel, Lada Largus, Renault Duster, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo.
К категории унисекс отнесли Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4. Женскими автомобилями назвали Hyundai Creta, Renault Sandero.Авто Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым