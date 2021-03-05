Опрос: российские водители не делят автомобили на мужские и женские

Фото: Максим Платонов

Российские водители не делят автомобили на мужские и женские — мнения о «мужественности» или «женственности» самых продаваемых в России моделей с небольшими отличиями совпали по 14 из 15 машин. Об этом говорится в результатах опроса «Авто Mail.ru», проведенного среди 9 тыс. человек, из которых 81,5% — мужчины и 18,5% — женщины.

Как отмечают руководитель проекта «Авто Mail.ru», миф о том, что есть «мужские» и «женские» автомобили, жив до сих пор, однако результаты опроса показывают, что в реальности люди не отмечают принципиальной «гендерной» разницы между автомобилями.

Отмечается, что мнение водителей не совпало только по принадлежности «Лады Гранты» — 52,5% женщин назвали ее нарочито мужским автомобилем, а 50% мужчин отнесли к разряду унисекс.

Чисто мужскими женщины и мужчины назвали следующие автомобили: Lada Niva Travel, Lada Largus, Renault Duster, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo.

К категории унисекс отнесли Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4. Женскими автомобилями назвали Hyundai Creta, Renault Sandero.