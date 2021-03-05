Утром в пятницу в Казани образовались 7-балльные пробки
В Казани утром в пятницу образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 8.15.
Из-за ДТП движение оказалось затруднено на Горьковском шоссе, улицах Копылова, Академика Арбузова, на Мамадышском тракте.
Заторы образовались на проспекте Победы, улицах Аграрной, Аделя Кутуя, Гвардейской, Родины, Рихарда Зорге, Маршала Чуйкова, Декабристов. Пробки наблюдаются на улицах Шамиля Усманова, Дементьева, Олега Кошевого, Побежимова.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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