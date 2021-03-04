КХЛ отменила наказание защитника «Торпедо» Орлова

Дисциплинарный штраф защитника «Торпедо» Михаила Орлова отменен. Такое решение вынес Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ).

По ходу матча плей-офф с «Ак Барсом» защитник нижегородцев был удален до конца матча за грубую игру против нападающего казанцев Михаила Глухова.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Михаила Орлова по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею)», — говорится в заявлении лиги.

Фото: скриншот видеоэпизода (vk.com/torpedonn)

Орлов сможет принять участие во втором матче серии с «Ак Барсом» в рамках первого раунда Кубка Гагарина.

Напомним, первая игра команд закончилась победой казанской команды в овертайме со счетом 2:1 (от).