Боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил о завершении профессиональной карьеры.

Он опубликовал сообщение в своем аккаунте в «Инстаграм», где сослался на состояние здоровья, которое не позволяет ему продолжить выступления.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку. Думаю, я уже все. Знаю, что не забрал чемпионский пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Возможно, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне закончить. Спасибо моей команде и огромное спасибо UFC», — написал Чимаев.

В марте шведский боец с чеченскими корнями должен был выйти на бой против британца Леона Эдвардса. Чимаев отказался от боя из-за осложнений после перенесенного коронавируса.



Президент UFC Дана Уайт опроверг заявление бойца. По его словам, Чимаев сказал о завершении карьеры на эмоциях. Уайт утверждает, что боец разочарован возникшими проблемами после коронавируса.

«Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нем и назначили ему преднизон, который является мерзким стероидом. Он должен принимать это лекарство расслабляясь и позволяя себе восстановиться. Но он пошел сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо, стал суперэмоциональным и опубликовал это. Этот парень дикарь, он хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться. Поэтому он на эмоциях и заявил такое, но он не уходит», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Дана Уайт. Фото: ufc.com

В UFC Чимаев провел три боя, которые завершил досрочными победами. В последнем своем бою он отправил американца Джеральда Миршерта в нокаут на 17-й секунде. Всего в активе 26-летнего спортсмена девять побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения.

Ранее чемпион Fight Nights Global Владимир Минеев заявил о желании выйти на бой с Хамзатом Чимаевым.