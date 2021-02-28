«Известия»: в Госдуме предложили запретить вылов морских животных для дельфинариев

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ввести в России запрет на вылов морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях. Как сообщают «Известия», законопроект готовится к первому чтению в нижней палате.

Автор инициативы отмечает, что вылов этих животных уже запрещен во многих странах по морально-этическим соображениям, а потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству. По ее словам, принятие законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих со временем фактически приведет к закрытию дельфинариев.

Ранее татарстанские парламентарии поддержали Башкирию, которая выступила с инициативой запретить использование животных в культурно-зрелищных целях. Члены Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике единогласно проголосовали за внесение изменений в статью 15 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнив его запретом на создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.