В Казани прокуратура начала проверку после отправления четырех людей угарным газом

В Казани прокуратура организовала проверку после отравления четырех людей угарным газом в Кировском районе города. В результате происшествия двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы в горбольницу №7.



По предварительным данным, один из пострадавших позвонил родственникам и попросил вызывать скорую помощь, так как он теряет сознание, а в квартире странно пахнет. Отравленных в квартире позже обнаружили родственники, открыв дверь запасным ключом.

Место происшествия уже посетил прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров и его заместитель Марат Когай, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Сотрудники прокуратуры и специалисты выяснит обстоятельства происшествия и проверят соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

В случае выявления нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Фото: realnoevremya.ru

В конце января Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после отравления в Казани троих детей угарным газом.



По данным на 8 февраля, в Татарстане с начала 2021 года зарегистрировали 12 случаев отравления угарным газом. В результате пострадали 24 человека, из них 9 детей.



Татьяна Демина