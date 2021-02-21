В Казани прокуратура начала проверку после отправления четырех людей угарным газом
В Казани прокуратура организовала проверку после отравления четырех людей угарным газом в Кировском районе города. В результате происшествия двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы в горбольницу №7.
По предварительным данным, один из пострадавших позвонил родственникам и попросил вызывать скорую помощь, так как он теряет сознание, а в квартире странно пахнет. Отравленных в квартире позже обнаружили родственники, открыв дверь запасным ключом.
Место происшествия уже посетил прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров и его заместитель Марат Когай, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
Сотрудники прокуратуры и специалисты выяснит обстоятельства происшествия и проверят соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.
В случае выявления нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования.
В конце января Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после отравления в Казани троих детей угарным газом.
По данным на 8 февраля, в Татарстане с начала 2021 года зарегистрировали 12 случаев отравления угарным газом. В результате пострадали 24 человека, из них 9 детей.
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