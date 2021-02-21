СМИ: на свободу вышел один из лидеров челнинской ОПГ «29-й комплекс»

Фото: Олег Тихонов (архив)

Журналисты сообщили, что осужденный на 21 год член челнинской ОПГ «29-й комплекс» Игорь Буртасов вышел на свободу. Он провел за решеткой около 15 лет.

Один из тех, кто стоял у истоков «двадцатьдевятников», самостоятельно сдался силовикам, пишет chelny-biz.ru.

Буртасов был признан причастным к убийству криминального авторитета Василия Лысых в 1993 году и убийству бывшего члена группировки Марата Гарипова. Также он работал над планом убийства еще одного члена ОПГ Рамиля Валиева.

Фото: Максим Платонов (архив)

Группировку «29-й комплекс» создал в Челнах Мансур Сафин. Название она получила от одного из районов города. В начале 90-х в преступной организации состояли около 500 человек. Ранее «Реальное время» писало, что киллер «двадцатьдевятников» Руслан Хасьянов потребовал перевести его из колонии строгого режима в более мягкие условия. В 2016-м году ему оставалось сидеть 9 лет.