Прокуратура проверит обстоятельства пожара в Нижнекамском районе Татарстана

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту пожара в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района РТ. На место уже прибыли прокурор Нижнекамска Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев.

«Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит все обстоятельства случившегося, а также даст оценку работе контролирующих органов, проверявших соблюдение пожарной безопасности на предприятии», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, в субботу утром под Нижнекамском на территории БСИ загорелся производственный цех частной компании. Огонь вспыхнул в помещении, где хранилась подложка для ламината. Предположительно, пожар начался при пуске оборудования.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09.15. Меньше чем через 15 минут на место прибыл первый расчет. Оценив ситуацию, пожарные повысили ранг пожара до №2.

Огонь был локализован в 10.27. Открытое горение удалось ликвидировать только к 11.41.

По первым сообщениям МЧС, пожар произошел на территории ООО «Бакелит» (полное название — завод полимерных материалов «Бакелит»). Предприятие производит вспененный полиэтилен, выручка за 2019 год составила 86,64 млн рублей. Чистая прибыль за тот же период — около 300 тысяч рублей. Принадлежит директору предприятия Фанияру Закирову (50%) и Альберту Мотигуллину (50%).

Фанияр Закиров не стал комментировать «Реальному времени» сообщения о пожаре.

