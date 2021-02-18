В России отзовут более 7,5 тысячи автомобилей Jeep Grand Cherokee

Jeep обнаружил проблемы в автомобилях Grand Cherokee, произведенных с ноября 2010 года по май 2013 года. Из-за этого автопроизводитель отзывает 7 545 автомобилей этой модели в России.

Из-за возможных неисправностей реле топливного насоса машины могут не заводиться или глохнуть во время движения.

«Причина отзыва транспортных средств: есть вероятность того, что было установлено реле топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом, что может стать причиной неисправности реле. Неисправность реле топливного насоса может приводить к невозможности запуска двигателя или его остановке во время движения автомобиля», — говорится в сообщении Росстандарта.

Фото: rst.gov.ru

Официальный представитель Jeep в России — «Эфсиэй рус» — оповестит владельцев автомобилей. Они смогут приехать к дилерам для ремонта авто. Также можно найти VIN-код собственного автомобиля в списке, опубликованном ведомством.

Ранее производитель уже отзывал почти 6 тысяч автомобилей Grand Cherokee из-за проблем с управлением двигателем. Тогда неполадки касались автомобилей, произведенных с марта 2003 года по декабрь 2015 года.