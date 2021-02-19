Молодые артисты Татарстана смогут пройти стажировку в Большом театре и присоединиться к его труппе

Когда речь заходит о классическом балете, перед глазами сразу возникает Большой театр с его уникальными постановками и непревзойденным мастерством артистов. Войти в состав труппы театра — значит подтвердить свое мастерство и получить признание многомиллионной аудитории. Однажды выступить на сцене Большого с детства мечтает каждый артист балета, но воплощают заветную мечту единицы, ведь молодым танцорам из регионов зачастую достаточно сложно заявить о себе на таком высоком уровне.

Не так давно ситуация начала меняться к лучшему. Совместно со своим давним партнером — компанией «Ингосстрах» Большой театр запустил Молодежную балетную программу, которая даст возможность выпускникам региональных балетных училищ пройти стажировку в театре и даже присоединиться к его труппе. К участию в отборе приглашаются граждане РФ не старше 1997 года рождения, обучающиеся или завершившие профессиональную подготовку в образовательных учреждениях по профилю «Искусство балета». Своим шансом могут воспользоваться и молодые таланты из Республики Татарстан.

«Театр переживает сегодня поворотный момент, потому что Молодежная балетная программа — это не просто стажировка для артистов, это шанс для нас расширить собственные горизонты и привнести новое в классический балет. Конечно, мы не осмелились бы пойти на этот шаг без поддержки нашего спонсора — компании «Ингосстрах». Благодарим его за готовность вносить свой вклад в реализацию по-настоящему значимых инициатив», — отметил руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

«Мы с большим уважением относимся к феномену классического русского балета и считаем, что Большой театр является эталонным носителем этой традиции. Сотрудничество с театром и возможность внести свой вклад в его развитие — это большая честь для «Ингосстраха». От всей души желаем театру процветания, а артистам сил и вдохновения в покорении новых вершин», — комментирует генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин.

Процесс отбора для участия в Молодежной балетной программе проходит в два этапа. В рамках первого тура конкурсанты должны прислать видеозапись урока классического танца продолжительностью от 5 до 15 минут на адрес электронной почты balletonstage@bolshoi.ru. Этот этап не имеет ограничений по времени — прием видео ведется беспрерывно. Финалисты первого тура приедут в Москву в Большой театр для участия в очном этапе отбора, который состоится после 20 февраля 2021 года. Стажировка в балетной труппе Большого театра рассчитана на три-девять месяцев.

Компания «Ингосстрах» окажет финансовую поддержку конкурсантам и участникам программы, а именно оплатит проезд в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения. Расходы на проживание возьмет на себя Большой театр. Отбор на участие в Молодежной балетной программе планируется проводить два-три раза в год.

«Ингосстрах» является генеральным спонсором ГАБТ с сентября 2019 года, однако начало сотрудничеству одного из лидеров страхового рынка и легендарного театра было положено еще раньше. При поддержке страховой компании и лично промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски Большой театр давно и успешно реализует различные инициативы в области искусства.

СПАО «Ингосстрах»

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