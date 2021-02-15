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В России отзовут более 9 тысяч автомобилей Lada Xray из-за проблем с усилителем руля

13:36, 15.02.2021
В России отзовут более 9 тысяч автомобилей Lada Xray из-за проблем с усилителем руля
Фото: Максим Платонов (архив)

АвтоВАЗ отзывает в России 9 311 автомобилей Lada Xray. Машины могут иметь повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Производитель собирается проверить указанные авто, произведенные с января по май 2019 года, сообщается на сайте Росстандарта.

АвтоВАЗ обещается проинформировать владельцев указанных машин через уполномоченных дилеров. Но можно проверить VIN-код самостоятельно в списке, опубликованном ведомством.

Фото: Максим Платонов (архив)

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Производитель обещает заменить на всех машинах усилитель руля за свой счет.

Ранее производитель Mercedes-Benz решил отозвать более 1,3 миллиона автомобилей по всему миру из-за неисправности системы вызова экстренных служб. Отзыву подлежат автомобили с 2016 по 2021 год выпуска. При этом для устранения неисправности требуется переустановить программное обеспечение. Предполагается, что отзыв начнется с 6 апреля 2021 года.

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