В России отзовут более 9 тысяч автомобилей Lada Xray из-за проблем с усилителем руля
АвтоВАЗ отзывает в России 9 311 автомобилей Lada Xray. Машины могут иметь повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Производитель собирается проверить указанные авто, произведенные с января по май 2019 года, сообщается на сайте Росстандарта.
АвтоВАЗ обещается проинформировать владельцев указанных машин через уполномоченных дилеров. Но можно проверить VIN-код самостоятельно в списке, опубликованном ведомством.
Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
Производитель обещает заменить на всех машинах усилитель руля за свой счет.
Ранее производитель Mercedes-Benz решил отозвать более 1,3 миллиона автомобилей по всему миру из-за неисправности системы вызова экстренных служб. Отзыву подлежат автомобили с 2016 по 2021 год выпуска. При этом для устранения неисправности требуется переустановить программное обеспечение. Предполагается, что отзыв начнется с 6 апреля 2021 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым