Вице-премьер Татарстана потребовал показывать на местном телевидении задержанных за пьяную езду водителей

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня на заседании правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения вице-премьер республики Шамиль Гафаров прервал доклад руководителя «Татмедиа» Айдара Салимгараева, напомнив о решении, которое комиссия приняла осенью прошлого года на выезде в Муслюмовский район.

«Мы там договорились, что если мы обнаруживаем пьяного водителя, то на местном телеканале его как минимум показываем целую неделю», — сказал Гафаров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Только за прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД выявлено 264 пьяных водителя, обратил внимание вице-премьер на цифры из доклада начальника управления ГИБДД по РТ Ленара Габдурахманова.

«А вы у себя проверьте, выполняется ли это решение… Представьте, на территории муниципального образования даже два раза покажут по телевизору, это же позор, и не один раз надо показать, а в течение недели. Отработайте», — дал поручение Шамиль Гафаров представителям СМИ и председателям комиссий по безопасности дорожного движения в муниципалитетах, еще раз напомнив о страшных цифрах статистики по нетрезвым водителям.

В октябре 2020 года Муслюмовский район власти республики отчитали за большое число ДТП со смертельными исходами. Глава района признался, что двое его подчиненных были задержаны пьяными за рулем, а также за день до заседания комиссии по безопасности дорожного движения попался сотрудник МЧС, выпивший перед поездкой.

Тогда Шамиль Гафаров предложил публиковать в СМИ фотографии и телесюжеты о тех, кого гаишники застали за рулем нетрезвыми.

Сегодня стало известно, что ГИБДД Казани запустила бота, который поможет гаишникам выявлять пьяных водителей. Полицейские просят остальных участников движения сообщать через этот бот о водителях, которые странно себя ведут, находятся в нетрезвом состоянии или нарушают правила дорожного движения.

